Были ли результаты военных побед одинаковыми для фараона, командиров и рядовых воинов
История
Были ли результаты военных побед одинаковыми для фараона, командиров и рядовых воинов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет. Потому что победу засчитывали лишь фараону. А все остальные просто победили. И поэтому гордились собой они сами.
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