60.606*__=36____ ? 70.070*__=49____ ? 101.100*__=9_____? 50.045*__=30____? помогите с математикой
Математика
60.606*__=36____ ? 70.070*__=49____ ? 101.100*__=9_____? 50.045*__=30____? помогите с математикой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) умнож на 6=36..... 2)умнож на 7 3)умнож на 9 4)умнож на 6
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