Лексческое значение слова шалаш

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Шалаш - м. балаган, сень, куща, конура, наскоро сделанный в лесу или в поле приют, из подручных припасов. Лубяной, рогожный, берестовый шалаш; шалаш на тетеревей из лапнику, соломы. Шалашый лаз, вход. Шалашиться вологодск. строиться тесно и непрочно.