Лексческое значение слова шалаш

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Лексческое значение слова шалаш
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шалаш - м.  балаган,  сень,  куща,  конура,  наскоро сделанный в лесу или в  поле приют, из подручных припасов.  Лубяной, рогожный, берестовый шалаш; шалаш на тетеревей из лапнику, соломы. Шалашый лаз,  вход. Шалашиться вологодск.  строиться тесно и непрочно.
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