Сколько знаков в русской пунктуации? Назовите известные вам.

Русский язык
Сколько знаков в русской пунктуации? Назовите известные вам.
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Гость:
Точка, запятая, скобки, двоеточие, троеточие, вопросительный, восклицательный, тире, дефис, кавычки, точка с запятой, и вот такая / забыла как называется
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