Номер три. очень надо, помогите, пожалуйста!

Математика
Номер три. очень надо, помогите, пожалуйста!
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Ответ(ы):
Гость:
-5k+12p-8k-13p+7k=-6k-p
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