Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Номер три. очень надо, помогите, пожалуйста!
Математика
Номер три. очень надо, помогите, пожалуйста!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-5k+12p-8k-13p+7k=-6k-p
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Литература
3 класс. рассказ в восемь строчек, про рыбалку, со словом вдруг.
Ответить
Русский язык
Составьте кроссворд на любую выбранную тему
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему " Зимний город" 15 предложений
Ответить
Математика
5 номер пожалуйстаа срочно
Ответить
Алгебра
Помогите, пожалуйста: y=(cos2x/sinx-cosx)+sinx
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск