Новгородский князь полководец организовал оборону на северо западе

Окружающий мир
Новгородский князь полководец организовал оборону на северо западе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На северо - западе Руси оборону от иноземных захватчиков организовывал Александр Невский.Он и являлся некоторое время новгородским князем.
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