Стилистическая правка. Найдите ошибки в предложениях и запишите их в исправленно?? виде. 1. Он выдержан, умеет держать себя в ногах. 2. "Как ты себя ощущаешь?" - спрашиваем мы обычно у больного. 3. Знаете ли вы, ребята, как...

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Стилистическая правка. Найдите ошибки в предложениях и запишите их в исправленно?? виде. 1. Он выдержан, умеет держать себя в ногах. 2. "Как ты себя ощущаешь?" - спрашиваем мы обычно у больного. 3. Знаете ли вы, ребята, как приучить себя проводить режим дня. 4. Врач велел медсестре принести себе чаю.

Автор: Гость