Стилистическая правка. Найдите ошибки в предложениях и запишите их в исправленно?? виде. 1. Он выдержан, умеет держать себя в ногах. 2. "Как ты себя ощущаешь?" - спрашиваем мы обычно у больного. 3. Знаете ли вы, ребята, как...
Русский язык
Стилистическая правка. Найдите ошибки в предложениях и запишите их в исправленно?? виде. 1. Он выдержан, умеет держать себя в ногах. 2. "Как ты себя ощущаешь?" - спрашиваем мы обычно у больного. 3. Знаете ли вы, ребята, как приучить себя проводить режим дня. 4. Врач велел медсестре принести себе чаю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Он выдержан,умеет держать себя в руках 2)"Как ты себя чувствуешь?"-спрашиваем мы обычно у больного 3)Знаете ли вы,ребята,как приучить себя к режиму дня? 4)Врач велел медсестре принести ему чаю.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Распределите существительные в две группы в первую существительные изменяемые п?? падежам, во вторую несклоняемые по падежам вот слова:ключ,кино,чу...
Литература