Распределите существительные в две группы в первую существительные изменяемые п?? падежам, во вторую несклоняемые по падежам вот слова:ключ,кино,чудовище,шоссе,эму,страус,кенгуру,эскимо,чудо.ДАМ 20 БАЛЛОВ!!!

Русский язык
Распределите существительные в две группы в первую существительные изменяемые п?? падежам, во вторую несклоняемые по падежам вот слова:ключ,кино,чудовище,шоссе,эму,страус,кенгуру,эскимо,чудо.ДАМ 20 БАЛЛОВ!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изменяемые по падежам: ключ,чудовище,страус,чудо. Несклоняемые: кино,шоссе,эму,кенгуру,эскимо. ☺☻
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