Распределите существительные в две группы в первую существительные изменяемые п?? падежам, во вторую несклоняемые по падежам вот слова:ключ,кино,чудовище,шоссе,эму,страус,кенгуру,эскимо,чудо.ДАМ 20 БАЛЛОВ!!!

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Распределите существительные в две группы в первую существительные изменяемые п?? падежам, во вторую несклоняемые по падежам вот слова:ключ,кино,чудовище,шоссе,эму,страус,кенгуру,эскимо,чудо.ДАМ 20 БАЛЛОВ!!!

Автор: Гость