Как пересказать сказку буратино таму замен лучший ответ и спасибо за ответ
Литература
Как пересказать сказку буратино таму замен лучший ответ и спасибо за ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Верь в здравый смысл своего ребёнка и не пытайся его заменить своим горьким опытом. Жить ему дальше".
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