Нужно исправить ошибку в предложении 1) Smolensk was very important becouse he locked the road to Moscow
Английский язык
Нужно исправить ошибку в предложении 1) Smolensk was very important becouse he locked the road to Moscow
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Smolensk was very important because it/he locked the road to Moscow.
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