Подбери синонимы к словам мерцала серьёзный угревшись потухло

Литература
Подбери синонимы к словам мерцала серьёзный угревшись потухло
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мерцала - сияла, серьёзный - ответственный, угревшись - согревшись, потухло - погасло
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