Подбери синонимы к словам мерцала серьёзный угревшись потухло
Литература
Подбери синонимы к словам мерцала серьёзный угревшись потухло
Ответ(ы) на вопрос:
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Мерцала - сияла, серьёзный - ответственный, угревшись - согревшись, потухло - погасло
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