Один велосипедист выехал из города в 10 ч .утра,второй велосипедист выехал из города в этом же направлении в 13 ч. Через какое время второй велосипедист догонит первого, если первый двигается со скоростью 12км/ч, а второй со ск...

Математика

Один велосипедист выехал из города в 10 ч .утра,второй велосипедист выехал из города в этом же направлении в 13 ч. Через какое время второй велосипедист догонит первого, если первый двигается со скоростью 12км/ч, а второй со скоростью 15км/ч ?

Автор: Гость