Один велосипедист выехал из города в 10 ч .утра,второй велосипедист выехал из города в этом же направлении в 13 ч. Через какое время второй велосипедист догонит первого, если первый двигается со скоростью 12км/ч, а второй со ск...
Математика
Один велосипедист выехал из города в 10 ч .утра,второй велосипедист выехал из города в этом же направлении в 13 ч. Через какое время второй велосипедист догонит первого, если первый двигается со скоростью 12км/ч, а второй со скоростью 15км/ч ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 3 часа первый уехал на 12*3=36 км дальше второй догоняет его каждый час на 15-12= 3 км догонит его через 36/3=12 часов
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