На прилавке магазина выставлено 5 видов круп
Математика
На прилавке магазина выставлено 5 видов круп
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ячмень просо овес ядрица и продел
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найди корни уравнения (5x−16)2−5(5x−16)+6=0 (Ответ записывай в убывающем порядке, целу?? часть не выделяй)
Русский язык
1. Допиши в предложениях однородные члены 1) Яблоки были крупные и ........... 2)На юг уле??ели грачи, ........... и ........... . 2. Прочитай пр...
Английский язык
Английский язык