Выполните сложение. а)3 целых 1/2 + 1 д)4 целых + 1 целая 1/3 б)3 целых 1/2 +7/12 е)5 целых 3/7 + 9/14 в)4 целых 3/5 + 2 ж)4 целых 1/6 + 3 целых 11/12 г)2 целых 3/10 + 4/15 з)9 целых 10/13 + 7 целых 7/2 С объяснениями и...
Математика
Выполните сложение. а)3 целых 1/2 + 1 д)4 целых + 1 целая 1/3 б)3 целых 1/2 +7/12 е)5 целых 3/7 + 9/14 в)4 целых 3/5 + 2 ж)4 целых 1/6 + 3 целых 11/12 г)2 целых 3/10 + 4/15 з)9 целых 10/13 + 7 целых 7/2 С объяснениями и Н.О.З.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 1/2 + 1 = 7/2 + 1 =(7 *1 + 1 *2)/2 = 7/2 + 2/2 = 9/2 = 4 1/2 4 + 1 1/3 = 4 + 4/3 =(4 * 3 + 4 * 1)/3 = 12/3 + 4/3 = 16/3 = 5 1/3 3 1/2 + 7/12 = 7/2 + 7/12 =(7 * 6+7 *1)/12 = 42/12 +7/12 = 49/12 = 4 1/12 5 3/7 + 9/14 = 38/7+9/14 =(38 * 2+9*1)/14 = 76/14+9/14 = 85/14 = 6 1/14 4 3/5 + 2 = 23/5 + 2 =(23 * 1 + 2 * 5)/5 = 23/5 + 10/5 = 33/5 = 6 3/5 4 1/6 + 3 11/12 = 25/6+47/12 =(25 * 2+47 *1)/12 = 50/12+47/12 =97/12 = 8 1/12 2 3/10+4/15=23/10 + 4/15 = (23* 3 + 4 * 2)/30 = 69/30 + 8/30 = 77/30 = 2 17/30 9 10/13 +7 7/2 = 127/13+21/2 =(127 * 2+21 *13)/26 = 254/26+273/26 = 527/26 = 20 7/26
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