Логарифмы. 10 класс. логарифмические уравнения. объяснения пожалуйста. номер 95.1
Алгебра
Логарифмы. 10 класс. логарифмические уравнения. объяснения пожалуйста. номер 95.1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Log4 (x+2)(x+3).(x-2)/(x+3)=2 log4 (x+2)(x-2) =log4 (16) xˇ2-4 = 16 xˇ2 = 20 xˇ2 = 4.5 /x/ = 2. odm. iz 5
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