Антонимы (сложные прилагательные) к словам: серьёзный, близорукий, непредусмотрительный, жестокосердный.
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Антонимы (сложные прилагательные) к словам: серьёзный, близорукий, непредусмотрительный, жестокосердный.
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Серьёзный-легкомысленный, Близорукий-дальнозоркий, Непредусмотрительный - дальновидный Жестокосердный- мягкосердечный
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