Составь предложения из данных слов.Какими членами предложения будут выделенные слова? Кате,аквариум,дедушка,подарил. В аквариуме,рыбка,жила,золотая.Катя, каждое ,утро ,рыбку,кормила .Стучала,она,по стеклу,аквариума.Рыбка,подплы...

Гость: Гость:

В аквариуме(обстоятельство_._._._._) жила золотая рыбка(подлежащее______). Каждое утро Катя(подлежащее___) кормила рыбку(дополнение_ _ _ _ ). Она стучала по стеклу аквариума(дополнение_ _ _ _ _ _). Рыбка(подлежащее______) подплывала и ела корм.