Распредели слова по столбикам буквы е,ё,ю,я 1)обозначают мягкость согласного и гла??ный звук 2)обозначаю два звука (южный ,дятел ,салют,съёмка,шью,ракета,ёлка ,подъезд,мята,яркий,тёплый

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Распредели слова по столбикам буквы е,ё,ю,я 1)обозначают мягкость согласного и гла??ный звук 2)обозначаю два звука (южный ,дятел ,салют,съёмка,шью,ракета,ёлка ,подъезд,мята,яркий,тёплый

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