Распредели слова по столбикам буквы е,ё,ю,я 1)обозначают мягкость согласного и гла??ный звук 2)обозначаю два звука (южный ,дятел ,салют,съёмка,шью,ракета,ёлка ,подъезд,мята,яркий,тёплый
Русский язык
Распредели слова по столбикам буквы е,ё,ю,я 1)обозначают мягкость согласного и гла??ный звук 2)обозначаю два звука (южный ,дятел ,салют,съёмка,шью,ракета,ёлка ,подъезд,мята,яркий,тёплый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) салют, ракета, мята, тёплый 2) съёмка, шью, ёлка, подъезд, яркий
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Антонимы (сложные прилагательные) к словам: серьёзный, близорукий, непредусмотрительный, жестокосердный.
Алгебра
Математика
Один велосипедист выехал из города в 10 ч .утра,второй велосипедист выехал из города в этом же направлении в 13 ч. Через какое время второй велосип...