Прожевал-проживал .Составь и запиши два словосочетания

Русский язык
Прожевал-проживал .Составь и запиши два словосочетания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прожевал жвачку. Проживал в деревни.
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