Помогите срочно разгадать правильно кроссворд.спасибо
Музыка
Помогите срочно разгадать правильно кроссворд.спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
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1-Аврора 2-Наполеон 3-Пасторальная 4-Тринадцать 5-Австрия 6-Судьба 7-Революция 8-Бонн 9-Двойные 10-Завещание 11-Увертюра 12-Иоганн 1-Аппасионата
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