Укажи признаки тропических лесов? 1.Круглый год жарко. 2.Деревья круглый год цветут и плодоносят. 3.Много растительности. 4.Мало дождей.
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Укажи признаки тропических лесов? 1.Круглый год жарко. 2.Деревья круглый год цветут и плодоносят. 3.Много растительности. 4.Мало дождей.
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