Укажи признаки тропических лесов? 1.Круглый год жарко. 2.Деревья круглый год цветут и плодоносят. 3.Много растительности. 4.Мало дождей.

Другие предметы

Укажи признаки тропических лесов? 1.Круглый год жарко. 2.Деревья круглый год цветут и плодоносят. 3.Много растительности. 4.Мало дождей.

Автор: Гость