( ? x 4) : 5 = 4 помогите плиз!
Математика
( ? x 4) : 5 = 4 помогите плиз!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(?•4):5=4 (?•4)=5•4 (?•4)=20 ?=20:4 ?=5
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