Разделите число 140 на две части так чтобы первая часть составила 75% от второй
Математика
Разделите число 140 на две части так чтобы первая часть составила 75% от второй
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.75x+x=140 1.75x=140 x=140/1.75 x=80 - это первое число 140-80=60 это второе число
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