Нравится ли вам заниматься спортом? А каким видом спорта вы увлекаетесь? В каких с??ортивных соревнованиях вам приходилось участвовать? Расскажите о своих спортивных достижениях. Составьте текст на любую спортивную тему. Приду...

Гость: Гость:

Мое хобби – это плавание.Даже не могу себе представить, что может быть лучше плавания. Я очень люблю плавать, поэтому три раза в неделю я хожу в бассейн, что доставляет мне безграничную радость .Плавание поднимает мне настроение, укрепляет мою иммунную систему и делает меня здоровее .Не для кого не секрет, что именно плавание задействует практически все мышцы нашего тела .Оно делает человека гибким и спортивным .Помимо всего прочего, пловцам не свойственно набирать лишний вес .Мой друг Степан не любит плавание так же, как я .Но все же мне удалось его уговорить посещать кружок вместе со мной. В первое время он не умел плавать и боялся даже зайти в воду .Но уже через неделю он преодолел свой страх и стал намного смелее и настойчивей во время занятий .К моему удивлению, Степан очень быстро научился плавать, хотя ему еще далеко до моего «мастерства» .Теперь мы с ним каждые два дня охотно идет на уроки плавания . Там мы шутим, веселимся и периодически (когда тренер разрешает) играем в водные игры с одногодками.