Скажіть будь ласка яка формула герона і піфагора

Алгебра
Скажіть будь ласка яка формула герона і піфагора
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A2+ B2 = C2 (2 - экто-квадрат)Пифагора это S = √(p · (p - a) · (p - b) · (p - c)) Это герона формула.
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