Нужен доклад на тему семейство розоцветные ПЛИЗ ПОМОГИ

Биология
Нужен доклад на тему семейство розоцветные ПЛИЗ ПОМОГИ
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РОЗОЦВЕТНЫЕ ( розовые),  семейство двудольных растений. Включает ок. 100  родов и до 3 тыс. видов, распространённых преимущественно в умеренном и субтропическом поясах Северного полушария. Некрупные листопадные, а также вечнозелёные деревья и  кустарники, лианы с отмирающими на 2-й год надземными побегами (малина),  травы (в основном  корневищные многолетники). Листья обычно очередные, простые или сложные, со свободными или приросшими к черешку  прилистниками, редко без них. Цветки правильные, обоеполые, с 5-членным околоцветником, часто яркоокрашенные, душистые, крупные или собраны в соцветия. Число тычинок неопределённое. Основания чашелистиков, лепестков и тычинок нередко срастаются в чашевидную, бокальчатую или блюдцевидную цветочную трубку – гипантий.  Опыление в основном насекомыми.  Плоды –  многолистовки, многоорешки, орешки, яблоки,  костянки. Распространяются  животными, особенно птицами, ветром, водой. Среди розоцветных много декоративных растений (роза, черёмуха, рябина ), плодовых и ягодных культур (яблоня, груша, абрикос, персик, миндаль, вишня, черешня, земляника, малина ),лекарственных растений ( шиповник, кровохлёбка, лапчатка ). 17 видов охраняются
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