Нужен перевод и по быстреее

Гость: Гость:

Много разных школ в Казахстане. Есть приватное обучение а есть лицеи. Вы можете учиться до 9 классов и идти в техникум(колледж) или обучаться полные одиннадцать лет и идти прямо в университет. Дальше не могу перевести, но начало ты понял?))