Нужен перевод и по быстреее
Английский язык
Нужен перевод и по быстреее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Много разных школ в Казахстане. Есть приватное обучение а есть лицеи. Вы можете учиться до 9 классов и идти в техникум(колледж) или обучаться полные одиннадцать лет и идти прямо в университет. Дальше не могу перевести, но начало ты понял?))
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