Сочинения на тему я в осенним лесу)

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ак красиво в осеннем лесу! Деревья и кусты нарядились в разные цвета: золотисто-желтый, вишнево-красный, темно-зеленый. Среди пестрой красочной листвы четко выделяются черные или слепяще-белые стволы. Каждое дерево имеет свой особенный наряд, свои оттенки цветов. Все зависит от его породы.В солнечный день все это великолепие буквально светится в лучах! И как-то необычно тихо осенним днем в лесу. Только слышно «шур-шур» под ногами. Это опавшая листва мягко укрывает до весны высохшую, порыжевшую траву. Или еще один лист оторвется от ветки и почти бесшумно опустится вниз, к своим другим собратьям.Осенью в лесу спокойно. Звери попрятались: готовятся к зиме. Птицы кричат где-то высоко в небе, собираются в стаи, чтобы лететь на юг. Солнце еще греет, но воздух в лесу уже холоден, свеж и чист. В такие дни прогулка по лесу очень успокаивает, умиротворяет и доставляет удовольствие.А если дождь прошел, или еще моросит, то по лесу все равно хорошо пройтись. Только надо одеться потеплее, надеть резиновые сапоги, чтобы не «отсыреть» и не замерзнуть. И конечно, стоит взять с собой корзинку, а в попутчики — человека, разбирающегося в грибах. Ведь осень в лесу — грибная пора. Эти молчаливых, съедобных и питательных жителей леса нужно искать — они прячутся под опавшими листьями, во мху. если что не так сорян