Написать письмо другу(или подруге),рассказать о каком либо интересном событии в в??шей жизни или из жизни школы.Используйте в письме предложения с однородными членами,обращением.7-8 предложений.

Русский язык

Написать письмо другу(или подруге),рассказать о каком либо интересном событии в в??шей жизни или из жизни школы.Используйте в письме предложения с однородными членами,обращением.7-8 предложений.

Автор: Гость