Написать письмо другу(или подруге),рассказать о каком либо интересном событии в в??шей жизни или из жизни школы.Используйте в письме предложения с однородными членами,обращением.7-8 предложений.
Русский язык
Написать письмо другу(или подруге),рассказать о каком либо интересном событии в в??шей жизни или из жизни школы.Используйте в письме предложения с однородными членами,обращением.7-8 предложений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как обычное письмо и рассеажи о нем
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