Сколько делителей у числа 3/6-5/4
Математика
Сколько делителей у числа 3/6-5/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 делителя это 6 и 4. 3 и 5 делимое
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