Ответьте на вопросы : 1 Как происходит рост клетки 2 Почему деление клетки называют процессом размножения клетки 3 Какую роль в жизни клетки играет бмен веществ 4По каким признакам судят что в обычной клетке идут все процессы х...
Биология
Ответьте на вопросы : 1 Как происходит рост клетки 2 Почему деление клетки называют процессом размножения клетки 3 Какую роль в жизни клетки играет бмен веществ 4По каким признакам судят что в обычной клетке идут все процессы характерные для живого организма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Увеличивается объем цитоплазмы ,мелкие вакуоли сливаются в одну большую. Увеличивается размер клетки ,а клеточная мембрана и клеточная стенка растягиваются.
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