Ответьте на вопросы : 1 Как происходит рост клетки 2 Почему деление клетки называют процессом размножения клетки 3 Какую роль в жизни клетки играет бмен веществ 4По каким признакам судят что в обычной клетке идут все процессы х...

Биология

Ответьте на вопросы : 1 Как происходит рост клетки 2 Почему деление клетки называют процессом размножения клетки 3 Какую роль в жизни клетки играет бмен веществ 4По каким признакам судят что в обычной клетке идут все процессы характерные для живого организма

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