Сообщение о Сергее Рохманином! Музыка, 5 класс

Музыка
Сообщение о Сергее Рохманином! Музыка, 5 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сергей Васильевич Рахманинов родился в дворянской семье. Долгое время местом рождения считалось имение его родителей Онег, недалеко от Новгорода, но исследования последних лет называют усадьбу Семёново Старорусского уезда Новгородской губернии.Творческий облик Рахманинова-композитора часто определяют словами «самый русский композитор». В этой краткой и неполной характеристике выражены как объективные качества стиля Рахманинова, так и место его наследия в исторической перспективе мировой музыки. Именно творчество Рахманинова выступило тем синтезирующим знаменателем, который объединил и сплавил творческие принципы московской (П.Чайковский) и петербургской композиторских школ в единый и цельный русский стиль. Не знаю подойдёт или нет)
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