Единицей измерения количества теплоты является
Физика
Единицей измерения количества теплоты является
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Единицей измерение энергии является 1 джоуль
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