Составьте уравнение прямой проходящие через точки М(-2;-2) и N(2;10)

Геометрия
Составьте уравнение прямой проходящие через точки М(-2;-2) и N(2;10)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y = kx + b  M ( - 2 ; - 2 )  N ( 2 ;10 )  ----------------- - 2 = - 2k + b  10 = 2k + b  --------------------- 2 = 2k - b  12 = 4k  k = 3  10 = 6 + b  b = 4  Ответ y = 3x + 4 
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