Составьте уравнение прямой проходящие через точки М(-2;-2) и N(2;10)
Геометрия
Составьте уравнение прямой проходящие через точки М(-2;-2) и N(2;10)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y = kx + b M ( - 2 ; - 2 ) N ( 2 ;10 ) ----------------- - 2 = - 2k + b 10 = 2k + b --------------------- 2 = 2k - b 12 = 4k k = 3 10 = 6 + b b = 4 Ответ y = 3x + 4
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