Нужен рассказ про кошку

Гость: Гость:

Кошка-это животное с которым можно провести много времени. Можер наблюдать как она ест,пьёт,играет с игрушкой которою вы ей дали, и другие прелести животного мира котов. В заключение коты это те животные за которыми можно наблюдать вечно.