Нужен рассказ про кошку
Литература
Нужен рассказ про кошку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кошка-это животное с которым можно провести много времени. Можер наблюдать как она ест,пьёт,играет с игрушкой которою вы ей дали, и другие прелести животного мира котов. В заключение коты это те животные за которыми можно наблюдать вечно.
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