Нужен синквейн по Биологии, по плану: 1. Существительное. 2. 2 прилагательных. 3. 3 глагола. 4. Фраза из 4 слов. 5. Слово-ассоциация к 1 пункту.

Биология

Нужен синквейн по Биологии, по плану: 1. Существительное. 2. 2 прилагательных. 3. 3 глагола. 4. Фраза из 4 слов. 5. Слово-ассоциация к 1 пункту.

Автор: Гость