Нужен синквейн по Биологии, по плану: 1. Существительное. 2. 2 прилагательных. 3. 3 глагола. 4. Фраза из 4 слов. 5. Слово-ассоциация к 1 пункту.
Биология
Нужен синквейн по Биологии, по плану: 1. Существительное. 2. 2 прилагательных. 3. 3 глагола. 4. Фраза из 4 слов. 5. Слово-ассоциация к 1 пункту.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Биология 2. зеленое, растительное 3. Изучать, понимать, исследовать 4. Биология изучает растения и природу. 5. Природа
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