Кака решить задачу?Собственная скорость катера 7 км\ч.Скорость течения реки 2км\ч.Найдите 1.Скорость лодки по течению реки и против течения.2.Путь пройденный лодкой по течению за 2ч и против течения за 3ч
Математика
Кака решить задачу?Собственная скорость катера 7 км\ч.Скорость течения реки 2км\ч.Найдите 1.Скорость лодки по течению реки и против течения.2.Путь пройденный лодкой по течению за 2ч и против течения за 3ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7-2=5 км/ч против течения 7+2=9 км/ч по 5*3=15 км против течения за 3ч 9*2=18 км по течению за 2ч
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