Кака решить задачу?Собственная скорость катера 7 км\ч.Скорость течения реки 2км\ч.Найдите 1.Скорость лодки по течению реки и против течения.2.Путь пройденный лодкой по течению за 2ч и против течения за 3ч

Математика

Кака решить задачу?Собственная скорость катера 7 км\ч.Скорость течения реки 2км\ч.Найдите 1.Скорость лодки по течению реки и против течения.2.Путь пройденный лодкой по течению за 2ч и против течения за 3ч

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