Что значит повествовательное невосклицательное предложение подать пример

Русский язык
Что значит повествовательное невосклицательное предложение подать пример
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Его добрые глаза светились ярким светом, и худое лицо казалось прекрасным.
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