Вопросы :только первый второй и третий
Литература
Вопросы :только первый второй и третий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автор хотел передать то что надо ничего не боятся и бороться за свою родину 2 4 абзац 3В 1812 году великий главнокомандующий Наполеон напал на Россию.Главное сражение было на бородинском поле.Пальба из пушек была слышна день и ночь.Но главнокомандующий Кутузов решил отступить.Когда армия Наполеона шли по Москве то ополченцы начали стрелять по ним.Когда армия Наполеона ослабела то Россия пошла в атаку.И мы победили
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпишите сначала предложения, в которых однородными будут главные члены предложения, затем предложения с однородными второстепенными членами. Поста...
Русский язык
Выпиши слова в которых количество букв совпадает с количеством звуков .Автобус пальто ученик якорь Юля
Українська мова
Русский язык
ПОМОГИТЕ С РУССКИМ. замените словосочетание "Из Лидиных рук",построенное на осно??е согласования,синонимичным словосочетанием со связью управлени...