Вопросы :только первый второй и третий

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Автор хотел передать то что надо ничего не боятся и бороться за свою родину 2 4 абзац 3В 1812 году великий главнокомандующий Наполеон напал на Россию.Главное сражение было на бородинском поле.Пальба из пушек была слышна день и ночь.Но главнокомандующий Кутузов решил отступить.Когда армия Наполеона шли по Москве то ополченцы начали стрелять по ним.Когда армия Наполеона ослабела то Россия пошла в атаку.И мы победили