Почему в Фамусовской Москве"противопоказан" Чацкий и необходим Молчалин? Грибоедов "горе от ума"

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В пьесе существует общественный конфликт. Столкновение прогрессивных взглядов Чацкого и косных "Фамусовского" общества.Александр Андреевич Чацкий-прямолинейный и свободомыслящий человек,обладающий острым критическим умом.При встрече с Павлом Афанасьевичем, Чацкий говорит о том, что не приемлет преклонения перед кем-либо,что свойственно "Фамусовской" Москве.Доказательством служит фраза,которая в последствии стала крылатой:"Служить бы рад, прислуживаться тошно".Молчалин же, сам говорит о том, что ещё отец ему "завещал": Во-первых,угождать всем людям без изъятья- Хозяину,где доведётся жить, Начальнику, с кем буду я служить... Людям,подобным Молчалину,отсутствие собственного мнения, помогает сделать карьеру.Таким образом, можно сделать вывод о том, что Молчалин нравится таким людям, как Фамусов, чего нельзя сказать о Чацком.