Срочно Надо написать сочинение (Моя квартира)
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Срочно Надо написать сочинение (Моя квартира)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В моей квартире есть много комнат . В комнате мамы и папы есть кровать, шкаф, зеркало,телевизор. В моей комнате ест компьютерный стол на столе компьютер в другом конце стола на краю лежат учебники около окна стоит диван около дивана стоит шкаф , около другой стены стоит телевизор . У нас на кухне есть холодильник, стол для еды и все приборы для еды
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