Срочно Надо написать сочинение (Моя квартира)

Гость: Гость:

В моей квартире есть много комнат . В комнате мамы и папы есть кровать, шкаф, зеркало,телевизор. В моей комнате ест компьютерный стол на столе компьютер в другом конце стола на краю лежат учебники около окна стоит диван около дивана стоит шкаф , около другой стены стоит телевизор . У нас на кухне есть холодильник, стол для еды и все приборы для еды