Напишите число противоположное числу -5,4,-16,24,45

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Напишите число противоположное числу -5,4,-16,24,45
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5, -4, -16, -24, -45, Вроде так... Не помню.
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