Напишите число противоположное числу -5,4,-16,24,45
Русский язык
Напишите число противоположное числу -5,4,-16,24,45
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5, -4, -16, -24, -45, Вроде так... Не помню.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Выполните действие 1)2345,56:1000 2)562,7:1000 3)36,128:1000 4)4,931:1000 5)0,137:1000 6)0,0012:1000
Математика
Кака решить задачу?Собственная скорость катера 7 км\ч.Скорость течения реки 2км\ч.Найдите 1.Скорость лодки по течению реки и против течения.2.Путь ...