Нужна ли справка в бассейн я думаю нужно если дети ходят в бассейн заниматься то я знаю что нужна справка а я хочу сходить в бассейн 1 раз просто поплавать мне надо что тоже нести справку????

Другие предметы
Нужна ли справка в бассейн я думаю нужно если дети ходят в бассейн заниматься то я знаю что нужна справка а я хочу сходить в бассейн 1 раз просто поплавать мне надо что тоже нести справку????
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бассейн как аквапарк, то справка не нужна, а если там где дети занимаются, то могут потребовать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Скорочення слів і словосполучень.Види скорочень.( не менше 15 прикладів)
Ответить
История
Выберите из нижеперечисленных понятий те, которые относятся к периоду Русского г??сударства XII—XIII веков: а) мушкет; б) воевода; в) Куликовск...
Ответить
Биология
Если бы вы создали модель идеального человека -какую ещё железу добавили в органи??м,с какими функциями?
Ответить
Биология
Летучими мышами опыляются: А)бамбук Б)баобаб В)ананас Г)инжир
Ответить
Математика
Миша читал книгу со среды по воскресенье по 72 страницы в день. за сколько дней прочитал бы миша эту книгу, если бы читал по 90 страниц в день?
Ответить