Нужна ли справка в бассейн я думаю нужно если дети ходят в бассейн заниматься то я знаю что нужна справка а я хочу сходить в бассейн 1 раз просто поплавать мне надо что тоже нести справку????

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Нужна ли справка в бассейн я думаю нужно если дети ходят в бассейн заниматься то я знаю что нужна справка а я хочу сходить в бассейн 1 раз просто поплавать мне надо что тоже нести справку????

Автор: Гость