Нужна лингвистическая сказка про частицы

Гость: Гость:

В далекой стране есть поселок «Частица» . В этом поселке живет множество частиц. Каждое утро все частицы выходят из своих домов и идут на рынок «Перекресток» . Частица НЕ – не исключение и тоже пошла на рынок. Там она встретила подругу частицу НИ, и они пошли вместе за апельсинами. В ларьке к ним подошел продавец НЕЙЗНАЙКА и сказал: - НЕ и НИ! Здравствуйте! К нам сегодня завезли апельсины. Они очень вкусные. Несколько не горькие… Не успев закончить фразу, как частица НИ закричала на весь рынок: - Как ты смеешь меня оскорблять? Как ты смог меня, частицу НИ, спутать с частицей НЕ. Если бы не я, частица НИ, ты бы не смог правильно разговаривать со своими покупателями! Тебя бы уволили давно! Я нужнее, чем частица НЕ для родного языка! Тут, не вытерпев, вскричала частица НЕ: - Это ты нужнее? Да если бы не я, все бы говорили как иностранцы: «Ни смог, ни прийти» . Так что я нужнее для нашего родного языка! На крики сбежались все покупатели с рынка и тоже начали спорить, кто важнее: частица НИ или НЕ? Через некоторое время приехал мэр города НЕВЗНАЧАЙ. Он решил сам рассудить двух спорящих частиц. - Что за шум? Что за крики? Кто не смог поладить друг с другом? - Это частицы НЕ и НИ, послышался голос НЕВЕЖДЫ. - НЕЗНАЙКА, расскажи, как все началось, - сказал НЕВЗНАЧЙ. - Он сказал, что он важнее, - сказала частица, НЕ, показывая пальцем на частицу НИ. – На самом деле, важнее я, частица НЕ. - Начинай, сказал НЕВЗНАЧАЙ, указывая на НЕЗНАКУ. - Они пришли ко мне купить апельсины. И вдруг у меня вырвалась неграмотная фраза: «Несколько не горькие» . И из-за этого они поссорились. Я извиняюсь перед частицей НИ и говорю еще раз эту фразу, но только правильно: «Покупайте апельсины. Они очень вкусные; Они очень вкусные; нисколько не горькие» . - Все выяснилось, частицы. Все вы нужны для нашего языка. Мы все здесь равны, все частицы нашего родного языка. Я рад, что обошлось нормально. А теперь расходитесь по своим делам, а частицы НЕ и НИ, идите по домам с миром! Все в хорошем настроении пошли с рынка. А НЕ и НИ остались довольны, купили апельсины тоже пошли домой.