Составить со словами предложения: магазин,алфавит, свекла,банты,торты,стаканы,щавель,красивее

Гость: Гость:

Я пришла с магазина. Мой брат учит алфавит. Моя мама сегодня на ужин сварит свеклу. Завтра мама мне сделает две косички с бантами. Мои родители заказали мне на день рождения торты. Красивее моей мамы никого нет!