Составить со словами предложения: магазин,алфавит, свекла,банты,торты,стаканы,щавель,красивее
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Составить со словами предложения: магазин,алфавит, свекла,банты,торты,стаканы,щавель,красивее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я пришла с магазина. Мой брат учит алфавит. Моя мама сегодня на ужин сварит свеклу. Завтра мама мне сделает две косички с бантами. Мои родители заказали мне на день рождения торты. Красивее моей мамы никого нет!
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