Длина одной стороны треугольника 22см второй на 4 см меньше. Длина третьей стороны ??авна половине длины первой стороны. Чему равна сумма длин сторон треугольника?

Математика

Длина одной стороны треугольника 22см второй на 4 см меньше. Длина третьей стороны ??авна половине длины первой стороны. Чему равна сумма длин сторон треугольника?

Автор: Гость