Длина одной стороны треугольника 22см второй на 4 см меньше. Длина третьей стороны ??авна половине длины первой стороны. Чему равна сумма длин сторон треугольника?
Математика
Длина одной стороны треугольника 22см второй на 4 см меньше. Длина третьей стороны ??авна половине длины первой стороны. Чему равна сумма длин сторон треугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вторая сторона 22 см - 4 см=18 см. третья сторона 22 : 2=11 см. сумма сторон 22 см+18 см+12 см=51 см.
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