Адача 3. Бассейн наполняется двумя трубами, действующими одновременно, за 2 часа. З?? сколько часов может наполнить бассейн первая труба, если она, действуя одна, наполняет бассейн на 3 часа быстрее, чем вторая труба?

Гость: Гость:

Пусть время наполнения бассейна 1-ой трубой=х час, а тогда время наполнения для 2-ой трубы согласно условию будет= (х-3) час. Так как обе трубы наполняют бассейн по условию за 2 час., тогда уравнение принимает вид:(х-3)+х= 2 2х-3=2 2х=5 х=5/2 х=2,5( час)-время наполения 1-ой трубой