Помогите решить задачу по генетике , пожалуйста У человека монголоидный разрез глаз и ямочки на щеках определяются доминантными генами Девушка с такими признаками вышла замуж за мужчину с европеоидным разрезом глаз и без ямочек...

Биология

Помогите решить задачу по генетике , пожалуйста У человека монголоидный разрез глаз и ямочки на щеках определяются доминантными генами Девушка с такими признаками вышла замуж за мужчину с европеоидным разрезом глаз и без ямочек на щеках .Первый ребенок от этого брака имел признаки отца Каковы генотипы родителей ?Каких детей можно ожидать далее по этим признакам в данной семье?

Автор: Гость