Помогите решить задачу по генетике , пожалуйста У человека монголоидный разрез глаз и ямочки на щеках определяются доминантными генами Девушка с такими признаками вышла замуж за мужчину с европеоидным разрезом глаз и без ямочек...
Биология
Помогите решить задачу по генетике , пожалуйста У человека монголоидный разрез глаз и ямочки на щеках определяются доминантными генами Девушка с такими признаками вышла замуж за мужчину с европеоидным разрезом глаз и без ямочек на щеках .Первый ребенок от этого брака имел признаки отца Каковы генотипы родителей ?Каких детей можно ожидать далее по этим признакам в данной семье?
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Гость:
Скорее всего могут быть китайцы
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