Длина прямоугольника на 7 см больше ширины,а его площадь равна 60см².Найдите стороны прямоугольника

Алгебра
Длина прямоугольника на 7 см больше ширины,а его площадь равна 60см².Найдите стороны прямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина -х см; Длина (х+7) см. Уравнение :х*(х+7)=60 х2+7х-60-0,    Д= 49+240=289      х=(-7+17):2=5           х ==(-7-17):2=-12- посторонний корень Значит, ширина 5 см, длина 12 см. 
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