Длина прямоугольника на 7 см больше ширины,а его площадь равна 60см².Найдите стороны прямоугольника

Алгебра

Длина прямоугольника на 7 см больше ширины,а его площадь равна 60см².Найдите стороны прямоугольника

Автор: Гость