3) (83,2-80 1/6)*3/13
Математика
3) (83,2-80 1/6)*3/13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 83,2- 80 1/6 = 83 2/10 - 80 1/6 = 83 6/30 - 80 5/30=3 1/30 2) 3 1/30 * 3/13 = 91/30 * 3/13 = 7/10 = 0,7
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